Mart ayı kira artış oranı ne kadar olacak? sorusunun cevabını milyonlarca kiracı ve ev sahibi yakından takip ediyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan TEFE ve TÜFE rakamlarına göre kira artış oranları belirleniyor. Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mart ayı kira artış oranı, her ayın 3'ünde TÜİK tarafından açıklanan TEFE - TÜFE enflasyon rakamlarına göre açıklanıyor. Şubat ayı enflasyon rakamları da yarın (3 Mart) açıklanacak ve böylece Mart ayında geçerli olacak kira artış oranı belirlenecek.

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Tavsiye olarak; ev sahipleri ve kiracılar ortaklaşa bir rakam ortaya çıkartarak iki tarafın da mutlu olacağı sonuca varmasıdır.

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLMUŞTU? 2020

2020 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,84, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,84 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,71 artış gösterdi. Kira artış oranı Şubat ayında %14,52 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1500 lira

Zam oranı: yüzde 14.52

Zam bedeli: 217 lira

Zamlı kira bedeli: 1.717 lira