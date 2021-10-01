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Marsilya - Galatasaray maçı yazar yorumları

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Marsilya ile 0-0 berabere kaldı. Zorlu deplasmandan puanla dönen sarı-kırmızılılar haftayı da 4 puanla lider tamamladı. Spor yazarları, Marsilya - Galatasaray maçını kaleme aldı

01.10.2021 - 09:35 | Güncelleme: FUTBOL

  • ŞANSAL BÜYÜKA: YARINA SAĞLAM ADIMLAR

    Fatih Terim maçtan bir gün önce yaptığı basın toplantısında, “Bu gençler, bu takım beni heyecanlandırıyor” demişti. Öyle sanırım ki, özellikle başlangıç bölümündeki Galatasaray, Fatih Hoca’yı sadece heyecanlandırmadı, müthiş bir gurur da yaşattı. Hepimize yaşattığı gibi.

     

  • "Fenerbahçe’nin çok ağır travmasının ardından, gecenin ikinci maçında mükemmel bir Galatasaray başlangıcı izledik. Sakatlıktan dönen Sacha Boey, sağ kanadı trafiğe kapattı. Daha doğrusu sadece kendi gidiş ve gelişleri için tek yöne çevirdi. Marcao, Nelsson’un yanına geçince merkeze kilit vurdu. Savunmanın önündeki Taylan ile Berkan, altenatifsiz en iyi ikiliydi"

  • "Önlerinde Kerem’in, Halil’in, Cicaldau’nun çok hızlı geçiş oyunlarına tanıklık ettik. Sadece ön kenarda Morutan, ayaklarına ve futbol aklına çok güvenmekten olacak, aldığı her topla kalabalıklara daldı ve çoğunu kaybetti. Marsilya’ya gerçek anlamda top göstermedik. Bir penaltı atışı için topun başına geçebilirdik. Polonyalı hakemler oralı bile olmadı. Sahada sürekli çok görünür, çok hissedilir bir Galatasaray vardı"

  • "MARSİLYA'NIN İMDADINA TRİBÜN YETİŞTİ"

    "Galatasaray bu rüzgarla, Marsilya ile adeta “kedi-fare” gibi oynarken, Fransız takımının imdadına tribün olayları yetişti. Maç durdu, Galatasaray’ın hızı kesildi, Marsilya nefes aldı. Bu Marsilya seyircisinin sicilinin ne kadar bozuk olduğunu dünya alem biliyor. Ama açık konuşalım bu konuda biz de adam olmayız. Her Avrupa maçında ya bir olayımız ya da olaya ortaklığımız var"

  • "Galatasaray’ın genç kadrosunun ilk yarıdaki oyununu, maç boyu mücadelesini çok beğendim. Bu genç kadronun ilk yarılardaki hızı, hırsı, çabukluğu, ikinci yarılara da sarkabilirse ve de süreklilik kazanabilirse; bu takım tadından yenmez" (MİLLİYET)

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