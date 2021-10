SERKAN KORKMAZ: ŞAM'DA KAYISI

Her ne kadar savunmadan top çıkarmakta zorlansa da ilk yarıdaki G.Saray ''istediğini almak'' adına doğru olan her şeyi yapma uğraşındaydı. Bence tüm G.Saraylılar topu Muslera'ya doğru oynamak yerine oyun alanı dışına göndermeyi tercih etmeli. Muslera'nın ayak tekniğinin çok iyi olmaması kadar kötü bir huyu da; topu ceza yayı civarındaki Taylan'a oynaması. Taylan'ın ceza sahası önünde, yüzü kaleye dönükken aldığı her topta yüreğimiz ağzımıza geldi. Potansiyeliyle göz kamaştıran Morutan, ilk ciddi pozisyonda Harit'e yaptığı blokla ekstra alkışı hak etti.