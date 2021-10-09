Karısını öldürdü ama dehşet bitmedi!

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerindeki bir markette insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre 43 yaşındaki Yahya Yılmaz, eşi Gönül Yılmaz'ın çalıştığı markete gitti.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre burada eşiyle tartışmaya başlayan öfkeli koca eşini market içerisinde birkaç yerinden defalarca bıçakladı. Yahya Yılmaz daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle kendine ateş etti.

MARKETİN DIŞINA EMEKLEYEREK YÜRÜDÜ

Yahya Yılmaz kanlar içerisinde marketin dışarısına kadar emekleyerek yürüdü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

YARALI KOCA ANTALYA'YA SEVK EDİLDİ

Sağlık ekipleri yaralı Yahya Yılmaz'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya'ya sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bıçaklanarak öldürülen Gönül Yılmaz'ın cansız bedeni ise savcı incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.