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Koronavirüs salgını sebebiyle dükkanların çoğu kapalı dururken vatandaşlar temel ihtiyaçlarını açık kalan marketlerden sağlamaya devam ediyor. Bu da insanların toplanmak zorunda kaldığı marketlerin yeni önlemler almasına yol açıyor. Son olarak market zincirleri Carrefoursa ve Metro bir dizi önlem açıkladı.

Carrefoursa'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamaya göre Carrefoursa koronavirüsün en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri müşterileri için, bulunduğu AVM’ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart, Cumartesi itibarıyla 08.00 – 09.00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerinin marketi en steril halinde ve başka yaş gruplarıyla bir araya gelmeden alışveriş yapmalarına imkan sağlaması için açacak. Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

CAM PARAVAN KOYDU

Carrefoursa bunun yanında hem çalışanlarını hem de müşterileri virüs bulaşma riskine karşı korumak için kasalarına cam paravan koyduğunu bildirdi. Bunun yanı sıra kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1.5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Firma söz konusu uygulamaların kısa süre içinde Türkiye'deki tüm mağazalarına yayılacağını belirtti.

UYARI ANONSLARI YAPILIYOR

Metro Türkiye de , tüm mağazalarında sosyal mesafe önlemleri başlattığını duyurdu. Yeni düzenleme ile Metro’nun tüm mağazalarında müşteriler için kasa bekleme alanlarında sosyal mesafe alanı oluşturuldu. Ayrıca müşterileri bilinçlendirmek amacıyla mağaza girişlerinde sosyal mesafenin önemini anlatan broşürler veriliyor, mağaza içerisinde yönlendirmeler yapılıyor ve uyarı anonsları gerçekleştiriliyor.

Virüsün yayılmaması için sosyal mesafenin hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığı için önemi konusunda farkındalığı artırmak için firma, kasa alanlarında müşterilerin hangi aralıklarla duracaklarını göstermek için özel şeritler hazırladı.

'AÇILIŞ-KAPANIŞ SAATLERİ DÜZENLENDİ'

Firmadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Boris Minialai “Koronavirüs gündeminde ilk günden bu yana çalışmalarımızı büyük bir hassasiyet ile yürütüyoruz. Gerek müşterilerimizin, gerekse çalışma arkadaşlarımızın sağlığı bizim için en önemli konu. Bu doğrultuda, Metro Türkiye olarak, fiyat spekülasyonlarına karşı attığımız adımlar ve mağaza içinde aldığımız hijyen uygulamalarımıza ek olarak gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. Mağaza içinde sosyal mesafe alanları oluşturarak tüm işletmelere örnek olmayı umuyoruz. Diğer taraftan, belirli mağazalarımızda açılış ve kapanış saatlerimizi de düzenledik. Bu yeni girişimimiz müşterilerimize daha iyi bir hizmet verebilmek için çalışanlarımıza rafları düzenlemesi ve hijyen çalışmaları için vakit sunarken, müşterilerimize de daha iyi hizmet vermemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.