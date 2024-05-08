Marketin deposuna kaçan eşini katletmişti! Cezası belli oldu!

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Antalya Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan 26 yaşındaki Sümeyye Yavlak, 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak (33) ile tartışmış, eşinin bıçakla kovaladığı kadın kendisini marketin deposuna kilitlemişti.

DEPONUN KAPISINI KIRIP ÖLDÜRDÜ AA'da yer alan habere göre kapıyı kırarak içeri giren Yavlak, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

DURUŞMADA "PİŞMANIM" DEDİ Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yavlak ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

İNDİRİMSİZ AĞIR MÜEBBET HAPİS Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yavlak'a, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.