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‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Mayıs 2020 sonuçları açıklandı. Endekse göre, Mayıs ayında fiyatlar, bir önceki aya göre yüzde 0.77, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5.73 oranında arttı. Konut alımında senet kullanım oranının yüzde 55.34’e çıkarak bir önceki aya göre yaklaşık iki kat arttığı Mayıs ayında, stok erime hızı yüzde 3.79 seviyesinde gerçekleşti.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nden (GYODER) yapılan açıklamada, "Küresel salgının etkisiyle Nisan ayında 1.81’e inen stok erime hızının Mayıs ayında 3.79’a yükselmesi, konut satışlarında hareketliliğin başladığını gösteriyor. Konut kredilerini de kapsayan finansman desteğinin olumlu etkisiyle stok erime hızı Haziran ayında daha da artacaktır" denildi.

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise, "Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.77, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5.73 oranında artış gerçekleşti. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, Nisan ayına göre Mayıs ayında senet kullanımında 28.05 puan artış gözlenirken, peşinat kullanım oranı ve banka kredisi kullanım oranında ise azalış gerçekleşti. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı Mayıs ayında yüzde 4.13 seviyesine geriledi. Bu satışlarda yüzde 68.75’lik tercih oranı 2+1 özellikteki konutlar öne çıktı. Mayıs ayında stok erime hızı ise önceki aya göre yaklaşık 2 puan artış ile yüzde 3.79 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

YENİ KONUTLARDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 0.77

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.77, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5.73 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 95.60 oranında nominal artış gerçekleşti.

Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, Mayıs ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.32 oranında nominal artış, 2+1 konut tipinde yüzde 0.21 oranında nominal azalış, 3+1 konut tipinde yüzde 0.51 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.12 oranında nominal artış yaşandı.

Mayıs ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 4.13’lük (son 6 aylık ortalama yüzde 8) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzde 68.75 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

SENET KULLANIMINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, Mayıs ayında peşinat kullanım oranı yüzde 27.63, banka kredisi kullanım oranı yüzde 17.03 ve senet kullanım oranı yüzde 55.34 olarak gerçekleşti. Nisan ayında peşinat kullanımı yüzde 45.52, banka kredisi kullanımı yüzde 27.19, senet kullanımı yüzde 27.29 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mayıs ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 3.79 oranında erime gözlendi. Nisan ayında stok erime hızı yüzde 1.81 oranında gerçekleşmişti.

Mayıs ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 28.85’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 71.15’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Nisan ayında ise satışların yüzde 64.29’u bitmiş, yüzde 35.71’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.