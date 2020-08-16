Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; temmuz ayında, bir önceki aya göre yüzde 1.06, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.13 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 99.90 oranında nominal artış gerçekleşti. Temmuz ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.27 oranında, 2+1 konut tipinde yüzde 0.36 oranında, 3+1 konut tipinde yüzde 0.20 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.24 oranında nominal artış yaşandı.
YABANCIYA SATIŞ ORANI YÜZDE 5.88
Temmuz ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 5.88’lik (son 6 aylık ortalama yüzde 7) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda yüzde 44.12 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.
BANKA KREDİSİNİN KULLANIM ORANI YÜZDE 44.16
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, temmuz ayında peşinat kullanım oranı yüzde 37.51, banka kredisi kullanım oranı yüzde 44.16 ve senet kullanım oranı yüzde 18.33 olarak gerçekleşti. Haziran ayında peşinat kullanımı yüzde 32.50, banka kredisi kullanımı yüzde 47.03, senet kullanımı yüzde 20.47 olarak gerçekleşmişti.
MARKALI KONUTLARIN YÜZDE 66.87'Sİ BİTMİŞ KONUTLARDAN
Temmuz ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında yüzde 11.78 oranında erime gözlendi. Haziran ayında stok erime hızı yüzde 11.96 oranında gerçekleşmişti. Endekse göre; temmuz ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların yüzde 66.87’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 33.13’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Haziran ayında ise satışların yüzde 49.92’si bitmiş, yüzde 50.08’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.
‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2020’ sonuçlarını değerlendiren GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Haziran ayında, bir önceki ayın oranı 3.79’dan 11.96 seviyesine yükselen stok erime hızının, Temmuz ayında da 11.78 seviyesini koruması, beklemede olan konut alıcılarının birinci el konuta ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, düşük faizin direkt etkilediği banka kredisi kullanımının 44.16 oranıyla peşinat ve senet kullanımının üzerinde olduğunu görüyoruz. Düşük faiz oranının devam etmesi halinde yeni konut satışlarında hareketlilik sürecektir” dedi.
REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise; “REIDIN - GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre %1.06, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.13 oranında artış gerçekleşti. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, Haziran ayına göre Temmuz ayında banka kredisi kullanım oranı yaklaşık 3 puan düşerek yüzde 44.16, peşinat kullanım oranı ise 5 puan yükselerek 37.51 seviyesine ulaştı. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı Temmuz ayında yüzde 5.88 düzeyinde gerçekleşti ve bu satışlarda yüzde 44.12’lik tercih oranı ile 2+1 özellikteki konutlar öne çıktı. Stok erime hızı ise Haziran ayına benzer seyrederek Temmuz ayında yüzde 11.78 olarak ölçümlendi."
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