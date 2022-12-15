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Markalarla influencer’ları bir araya getiren yerli teknoloji platformu Winfluencer, 2.5 milyon TL yatırım aldı.

İTÜ Çekirdek Kuluçka girişimi olan Winfluencer'in Kurucu Ortağı Funda Yener, "Winfluencer, mega influencer’larla marka işbirliği süreçlerini daha verimli hale getirirken, yüz binlerce nano ve mikro influencer’ın gücünü e-ticaret siteleriyle buluşturacak, ölçeklenebilir bir pazaryeri olarak kuruldu. Rakiplerden farklı olarak, anlık raporlamalarla izlenebilir, ölçümlenebilir bir sistem sunuyoruz, influencer pazarlaması işbirliklerini manuel yürütülen bir süreç olmaktan kurtararak yüz binlerce işbirliğine olanak tanıyoruz" dedi.

İnfluencer’ların yönlendirmelerinin internet alışverişlerinde büyük etkisi olduğunu vurgulayan Funda Yener, "Research and Markets’ın raporuna göre, influencer pazarlaması platformlarının pazar büyüklüğü 2028 sonunda 85 milyar dolara çıkacak. Hızla büyüyen pazarda, influencer’ların çoğunluğunu nano ve mikro influencer’lar oluşturuyor. Bu geniş kitlenin takipçi sayıları mega influencer’lara göre daha az olsa da, etkileşim oranları 4-5 kat daha yüksek" bilgilerini paylaştı.

E-ticaret sitelerinin, nano ve mikro Influencer’ların sosyal medyadaki gücünü kullanmak istese de tek tek anlaşma yapmanın operasyonel iş yükünü artırdığına değinen Yener, "Sadece belli başlı influencer’lara ulaşabilen markalar, işbirliğine ayırdıkları bütçelerin ne kadarlık satış getireceğini öngöremezken, influencer’lar da her kampanyaya ulaşamıyor ve fiyat teklifi vermek için bir temel bulamıyor. Biz de Winfluencer olarak, pazardaki bu somut problemlere çözüm sağlamak üzere geliştirdiğimiz yazılımla herkesin kazanmasını hedefleyen, kazan kazan modelini merkeze alan, ölçeklenebilir bir pazaryeri kurduk" dedi.