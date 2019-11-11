Berlingo’ya ise 50 bin TL için 12 ay yüzde 0.59 faiz veya 30 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz ile sahip olunabiliyor. Ayrıca Berlingo ve diğer tüm Citroën ticari modellerinde nakit alımlarda geçerli olmak üzere 3 bin TL indirim sunuluyor.