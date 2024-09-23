Mariah Carey kolunda 89 bin dolarlık (3 milyon TL) çantayla yemeğe çıktı

Ünlü şarkıcı, cuma günü São Paulo'da verdiği konseri hayatının en iyi konserlerinden biri olarak tanımlamıştı.

Bu konser, ağustos ayı sonunda hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşayan Carey'nin, yakınlarının kaybının ardından verdiği ilk konserdi.