Mariah Carey kolunda 89 bin dolarlık (3 milyon TL) çantayla yemeğe çıktı
Mariah Carey, konser vermek üzere gittiği Rio de Janeiro'da çocuklarıyla yemeğe çıktı. Ünlü şarkıcının kolunda 89 bin dolarlık (3 milyon TL) çantası dikkat çekti
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Mariah Carey, 13 yaşındaki çift yumurta ikizi oğulları Moroccan ve Monroe Cannon ile birlikte Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde akşam yemeğine giderken görüntülendi.
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Mariah Carey, Rock in Rio Festivali'nin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla konser vermek üzere Rio de Janeiro'ya giden Carey, konser öncesi çocuklarıyla yemeğe giderken koluna taktığı çanta dikkat çekti.
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55 yaşındaki ABD'li R&B şarkıcısı, rahat giyimi tercih ettiği akşam yemeğine 89 bin 500 dolarlık (3 milyon TL civarı) çantasıyla gitti.
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Ünlü şarkıcı, cuma günü São Paulo'da verdiği konseri hayatının en iyi konserlerinden biri olarak tanımlamıştı.
Bu konser, ağustos ayı sonunda hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşayan Carey'nin, yakınlarının kaybının ardından verdiği ilk konserdi.
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5 Grammy ödüllü şarkıcı, yeni konserler için geçtiği Rio de Janeiro'da çocuklarıyla birlikte geziye de çıktı. Mariah Carey, ünlü 'Kurtarıcı İsa' heykeli önünde çekildiği fotoğrafı sosyal medya sayfasında paylaştı.