Maradona öldürüldü iddiası! 7 kişi yargılanacak
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlanıyor. Sağlık ekibinden yedi kişi, ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlanıyor.
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25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davada yeni bir perde açılıyor. Efsane futbolcunun ölümünden sorumlu tutulan 7 sağlık çalışanıyla ilgili davanın görülmesine başlanıyor.
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Savcıların hazırladığı iddianamede, beyin ameliyatı sonrası Tigre'deki evinde iyileşmeye çalışan Maradona'nın sağlık ekibi, ihmalkarlıkla suçlanıyor.
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Savcılara göre, doğru müdahale edilseydi, 60 yaşında hayata veda eden Maradona hala aramızda olabilirdi.
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Doktoru, psikiyatristi ve hemşirelerinden oluşan 7 kişi "taksirle adam öldürme" suçlamasıyla hakim karşısına çıkıyor.
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San Isidro'da yargılanacak 7 kişi suçlu bulundukları takdirde 25 yıla kadar hapis cezası alabilirler.