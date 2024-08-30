Manisa FK: 0 - Adanaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Adanaspor, 0-0 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. 32. dakikada Oğuz Gürbulak'la penaltı atışından yararlanamayan Manisa FK, haftayı 5 puanla tamamladı. Adanaspor'un puanı ise 4 oldu.
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Ev sahibi ekibinde forma giyen Oğuz Gürbulak, 32. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonucun ardından Manisa FK puanını 5'e, Adanaspor ise 4'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Kocaelispor'a konuk olacak. Adanaspor, evinde Keçiörengücü'nü ağırlayacak.