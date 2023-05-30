Manisa'da TIR'a çarpan pikaptaki kadın öldü

Uşak-İzmir kara yolu Kemaliye Kavşağı'nda, yol kenarında park halindeki TIR'a, Burhan Coşkun (65) idaresindeki pikap çarptı.

İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Pikabın kabinine sıkışan sürücü ile eşi Ayşe Coşkun itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekipleri Ayşe Coşkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı eşi ambulansla Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, kaza esnasında aracında bulunmayan TIR sürücüsüne ulaşmaya çalışıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.