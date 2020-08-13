Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında Eski Cami Mahallesi'ndeki bir emlakçıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.

N.C. (65),F.M. (22) ve E.M'ye ( 23) ait iş yerinde yapılan aramada, Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen el dokuma halı ve ahşap kapı ele geçirildi.

3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.