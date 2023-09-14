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        Haberler Gündem Eğitim Mangan Nedir, Nerelerde Kullanılır? Mangan Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Mangan nedir, nerelerde kullanılır?

        İnsan sağlığı konusunda ehemmiyet gösteren elementler arasında yer alan mangan elementi, hem endüstriyel alanda hem de insan sağlığı konusunda önemli katkılara sahiptir. Diğer adı manganez olan element, demir-çelik alaşımlarında kullanılmaktadır. Mangan nedir, nerelerde kullanılır? Mangan kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:55 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:55
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        İtriyum nedir, nerelerde kullanılır?

        Bitkilerin fotosentez kökeninde yer alır. Şayet mangan olmasaydı fotosentezde olmazdı; buna bağlı olarak oksijen de gerçekleşmezdi. Element ismini Yunanistan’ın magnezya bölgesinden almıştır. 243 yıl önce keşfedilmesine karşılık kullanımı 30 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Mangan nedir? Nerelerde kullanılır? Mangan simgesi ve sembolü nedir? Mangan periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Mangan Nedir?

        1774 yılında keşfedilen element, demire benzeyen gümüşi gri bir metaldir. Oldukça sert ve kırılgan olmasına karşılık kolay oksitlenir. Havada yavaşça kararır ve çözünmüş oksijen içeren sudaki demir gibi paslanır. Fransa’nın Lascaux bölgesinde, mağarada yer alan resimlerde siyah mangan cevheri olan pirolüsite rastlanmaktadır. Ayrıca eski Mısır'da camın yeşilimsi soluk rengini yok etmek için bu element kullanılmaktadır. İnsan vücudu ortalama 10 ile 20 mg manganez içermektedir. Bu miktarın %25 ile %40'ı kemiklerde yer almaktadır. Ayrıca beyin, böbrek, pankreas ve karaciğer de bulunur. Yerkabuğunda en fazla bulunan beşinci elementtir.

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        Mangan Nerelerde Kullanılır?

        • Demir ve çelik yapımında kullanılan en önemli elementtir.
        • Sülfat fungisit yapımında kullanılmaktadır.
        • Ağartma tozu, böcek ilacı, kuru pil ve çin kili üretiminde kullanılır.
        • Çeliği güçlendirir, kirleri giderir ve paslanmaya karşı korur.
        • Ferromangan, Siliko manganez ve Krom manganez üretiminde kullanılır.
        • Boyalarda, pigmentlerde ve seramiklerde kullanılır.
        • Manganez boyada siyah-kahverengi pigment olarak kullanılır.
        • Ayrıca yeşil renk alan camın rengini gidermek için katalizör olarak da kullanılmaktadır.
        • Korozyona dayanıklı bir metal üretmek amacıyla alüminyum ile alaşım oluşturmada kullanılır.

        Mangan Simgesi

        Mangan “Mn” simgesiyle temsil edilmektedir. Dünya’nın her yerinde bulunabilen bu element, geçiş elementleri arasında demirden sonra en fazla bulunan ikinci elementtir. Doğal olarak karbonat, oksit, sülfür, spat ve silikat halinde dağılmış olarak bulunmaktadır. Kimyasal özellikleri bakımdan demire benzerlik gösteren mangan elementi tıpkı demir gibi nemli ortamlarda paslanmaktadır.

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        Mangan Sembolü

        “Mn” sembolüne sahip olan ve atom numarası 25 olan mangan elementi, toprak ve suda parçacıklar halinde yer almaktadır. Ayrıca havadaki toz parçacıkları da mangan içermektedir. Günde 2-3 miligram mangan alınması insan sağlığı için yeterli bir miktardır.

        Mangan Periyodik Tablodaki Yeri

        Mangan, periyodik tablonun 4. periyodunun 7. grubunda yer alan bir geçiş elementidir. En önemli manganez cevheri piroluzittir. Bilinen manganez kaynaklarının yaklaşık %80'i ise Güney Afrika'da yer almaktadır.

        Mangan Kullanım Alanları

        Mangan kullanım alanları en merak edilen konuların başında gelmektedir. Element genellikle metalürji uygulamalarında metal alaşımlarında tercih edilmektedir. En yaygın kullanımı ise demir ve çelik üretimi ve alaşımlarıdır. Paslanmaz çelikler için olmazsa olmaz bir elementtir; çeliğin dayanıklılığını arttırır. Modern tarımda kullanılan birçok gübrenin içinde de mangan elementi yer almaktadır. Mangan elementinin ve alaşımlarının kullanıldığı bazı alanlar şunlardır:

        • Fotoğrafçılık
        • Elektronik cihazlar
        • İlaç üretimi
        • Korkuluk ve parmaklıklar
        • Petrokimya ürünleri
        • Çimento
        • Suni gübre
        • Gemi pervaneleri
        • Alkali ve çinko-karbon piller
        • Cam ve seramik yapımı
        • İçecek kutuları

        Mangan Özellikleri

        • Metalik görünüşlü bir yapıya sahip olan elementin erime noktası 1246 derece, kaynama noktası 2061 derecedir.
        • Oksitlenmesi kolay, kaynaşması zordur.
        • Tüm canlılar için hayati önem taşır.
        • Yüksek sıcaklıklarda oksijen veya hava ile yanmaktadır.
        • Suyu ayrıştırma özelliği bulunmaktadır. Ayrıştırmanın hızı elementin ısısına göre farklılık göstermektedir.
        • Okyanus tabanlarında nodüller halinde yer almaktadır. Okyanus tabanında 500 milyar ton manganez nodülü bulunduğu tahmin edilmektedir.
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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