Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Maltepe’de silahlı saldırı: Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı | Son dakika haberleri

        Maltepe’de silahlı saldırı: Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı

        İstanbul Maltepe'de motosikletle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, yanındaki 5 yaşındaki çocuğu ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 23:36 Güncelleme: 21.08.2024 - 23:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da silahlı saldırı! Baba öldü 5 yaşındaki çocuğu yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Maltepe'de 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte motosikletle ilerleyen M.D.'ye motosikletli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen M.D. hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuğu Ö.M.A. yaralandı.

        Olay, Gülensu Mahallesi, Telsizler Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki oğlu Ö.M.A. ile birlikte 34 GFH 002 plakalı motosikletle cadde üzerinde seyir halinde olan M.D.'ye, başka bir motosiklette bulunan kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.D. ve çocuğu Ö.M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.D. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Ö.M.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        CADDE ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

        Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından, M.D.'ye ait motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Yapılan incelemelerin ardından trafik normale dönerken, polis ekipleri olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray geri döndü ama yetmedi!
        Galatasaray geri döndü ama yetmedi!
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Bolu, İzmir, Isparta ve Afyonkarahisar'da orman yangını
        Eski İsrailli bakandan korkunç çağrı
        Eski İsrailli bakandan korkunç çağrı
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        'TL değerlendi' söyleminde birleştiler
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Bodrum'da sır cinayetler! Cezaevinde tanışmışlardı
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Fenerbahçe'de gündem yeniden Sterling!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Sıcaklıklar yurt genelinde düşüyor!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Dini nikahlı eşini sokakta öldüresiye dövdü!
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Deniz Uğur ile Nilüfer arasında gerilim
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kayıp yattaki milyarderler hala bulunamadı
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        Kambur balinaların avlanma yöntemi şaşırttı!
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Habertürk Anasayfa