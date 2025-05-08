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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mali müşavirlere yeşil pasaport için kanun teklifi Meclis'e sunuldu - İş-Yaşam Haberleri

        Mali müşavirlere yeşil pasaport için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

        İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere yönelik hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduklarını açıkladı. Kanun teklifi geçerse, bu meslek gruplarında bulunanlar, en az 10 yıl kıdem şartıyla hususi damgalı pasaport (yeşil pasaport) alabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:08
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        Mali müşavirlere yeşil pasaport için kanun teklifi
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        Mali müşavirlere yeşil pasaport için kanun teklifi, vekil Mustafa Bilici'den geldi.

        Mali müşavirlere 10 yıl boyunca mesleğini icra ettiğini ispatlaması halinde hususi damgalı yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM'den geçerse yasalaşacak.

        Bilici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin 10 yıl görev yapmış olması durumunda yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi verdik. Ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanının yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdik" ifadelerini kullandı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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