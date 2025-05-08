Mali müşavirlere yeşil pasaport için kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Mali müşavirlere yeşil pasaport için kanun teklifi, vekil Mustafa Bilici'den geldi.

Mali müşavirlere 10 yıl boyunca mesleğini icra ettiğini ispatlaması halinde hususi damgalı yeşil pasaport verilmesini öngören kanun teklifi, TBMM'den geçerse yasalaşacak.

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Bilici sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin 10 yıl görev yapmış olması durumunda yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi verdik. Ayrıca; Hazine ve Maliye Bakanının yazılı olarak cevaplaması için soru önergesi verdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin 10 yıl görev yapmış olması durumunda yeşil pasaport verilmesi için kanun teklifimizi verdik. Ayrıca;

Hazine ve Maliye Bakanının yazılı olarak cevaplaması için soru… pic.twitter.com/IsxHqG48WR — Mustafa Bilici (@MustafaBilici__) May 5, 2025

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