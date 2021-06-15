Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bugün açıklanan merkezi yönetim bütçe verilerinin ardından Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Bakan Elvan "Ocak-Mayıs faiz dışı dengesi, mali disiplin politikalarını kararlılıkla sürdürdüğümüzü gösteriyor" dedi.

Dün açıklanan cari açık verisinin de iyileşme patikasında olunduğuna işaret ettiğini belirten Elvan "Pandemi nedeniyle gerekirse, odaklı/seçici desteklerle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.