Mali'de köy baskını: En az 37 kişi öldürüldü

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Batı Afrika ülkesi Mali'nin orta bölgesinde bir köye yönelik saldırıda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Geleneksel avcı kıyafeti giyen saldırganların Koulogon isimli köydeki evleri yaktığı da belirtiliyor.

Ülkede yaşayan bir etnik topluluk olan Dogon avcıları ile Fulani kabilesine mensup kişiler arasında geçen yıl yaşanan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Hükümet yetkilileri, köy baskını ile ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Allaye Yattara isimli bir görgü tanığı "Köyümüzün şefi Moussa Diallo ile aralarında küçük bir kızın da olduğu aile üyeleri öldürüldü" dedi.

Fulaniler cihatçılarla bağlantılı olmakla suçlanıyor

Fulaniler ve Dogon halkları arasındaki çatışmaların, toprak ve su kaynakları ile ilişkili olduğu belirtiliyor.

Dogon halkı, Batı Afrika'daki en büyük etnik gruplardan biri olan Fulanileri cihatçı örgütlerle bağlantılı olmakla da suçluyor.

Fulaniler ise Dogonların Mali ordusu tarafından kendilerine saldırmaları için silahlandırıldığını iddia ediyor.

Fransa, 2012 yılında ülkenin kuzeyindeki büyük bir bölgenin cihatçılardan geri alınmasında Mali ordusu ile birlikte hareket etmişti.