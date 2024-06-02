Maldivler'den İsraillilerin ülkeye girişine yasak

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Maldivler'de hükümet, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gitme kararı aldı.

Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.

Yasa değişikliğinin takibi ve denetlenmesi amacıyla alt komite kurulması da planlanıyor.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdi.

Muizzu ayrıca, Filistin'e destek amacıyla ülke çapında "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanıyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, kararın ardından vatandaşlarını Maldivler’e seyahat etmeme konusunda uyardı. Açıklamada, “Halihazırda ülkede olan İsrail vatandaşlarının orayı terk etmeyi düşünmelerini tavsiye ediyoruz. Herhangi bir nedenle sıkıntı yaşayanlara yardım etmemiz zor olacaktır” ifadeleri kullanıldı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.