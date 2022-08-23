Malazgirt büyük güne hazır

Daha önce giriş kontrol ünitesi, 250 metre uzunluğundaki 1071 adımlık fetih yolu, merasim ve hitabet alanı, 12 helikopter pisti, namazgah, yürüyüş yolu, dinlenme alanı, 1000 kişilik tribünü olan hipodrom, okçuluk ve cirit alanları ve 500 kişilik tribünü bulunan güreş sahasının yapıldığı parkta, gençlik kampı alanına da bungalov konaklama evleri, eğitim atölyeleri, yemekhane, kafe, futbol, voleybol ve basketbol sahaları inşa edildi.
Zaferin 951. yıl kutlamalarının daha görkemli ve yoğun katılımla yapılması için tüm detayların kontrol edildiği ilçe, Türk bayraklarıyla donatıldı, belediye ekipleri de konser alanlarını düzenledi.
Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Cengiz Altın ilçedeki esnafla vatandaşları ziyaret ederek kutlamalara davet etti.
Demirer, AA muhabirine, Malazgirt Zaferi'nin 951. yılı kutlama etkinliklerinin Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda bugün başlayacağını söyledi.
Yürütülen hummalı çalışma sonucu etkinlik alanının hazır hale getirildiğini belirten Demirer, şöyle konuştu:
"Etkinlikler kapsamında at yarışları, trap atışlarımız olacak. Kurumlarımız çadırlarımızda yöresel ikramlarını sunacak. Her noktasında farklı bir etkinliğin olduğu, 7'den 77'ye herkesin eğlenebileceği, kendinden bir şeyler bulabileceği ve aynı zamanda zafer coşkusunu yaşayabileceği yoğun bir program bizi bekliyor. Kurumlarımız, alanımız hazır. Bütün çalışmalarımızı tamamladık. Cuma günü de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız gelecek. Zaferin 951. yılı cuma gününe denk geliyor. Aynı, Sultan Alparslan'ın askerleriyle cuma namazını kılarak Romen Diyojen ile karşı karşıya gelip bu kutlu fethi gerçekleştirmesi gibi, Cumhurbaşkanımız da o alanda bütün milletimizle Türkiye'yi seven, Sultan Alparslan ve Selçuklu ruhunu içinde barındıran bütün hemşerilerimiz ve vatandaşlarımızla cuma namazı kılacak. Malazgirt Zaferi'ni gönlünde taşıyan ve içselleştiren, bu manevi duyguyu her zaman hisseden başta Malazgirt halkımız olmak üzere tüm milletimizi bu kutlu zaferin 951. yılında ilçemize davet ediyorum."
"HALKIMIZI ETKİNLİKLERE BEKLİYORUZ"
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın da 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devlet büyükleriyle etkinlik alanına geleceğini aktardı.
Oba alanını hazırladıklarını, çadırları kurduklarını, hipodromun tamamlandığını anlatan Altın, şunları kaydetti:
"Belediye Meydanı'nda da konser için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her yıl Sayın Cumhurbaşkanımız bizi ziyaret ediyor. Bu hem Muş hem de çevre iller için bulunmaz bir nimet. Buraya sadece Muş ve ilçe halkını değil, Türkiye'nin her yerinden insanları davet ediyoruz. Malazgirt etkinlikleri, sadece Malazgirt için değil. Burada Anadolu'nun kapıları Müslümanlara açılmıştır. Burada Malazgirt ruhu dediğimiz birliktelik ve kardeşlik ruhunu tekrar güncellemek ve bunu gelecek nesillere aktarmak için etkinlikleri yapıyoruz. Bu etkinlikler çok anlamlıdır, geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımıza 26 Ağustos'u, Sultan Alparslan'ı ve silah arkadaşlarını anlatmamız lazım. Malazgirt ruhu, kardeşlik ve birliktelik ruhudur, birlikte yaşama arzusudur. Malazgirt Zaferi bizim için çok değerlidir."
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