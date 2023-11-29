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        Haberler Magazin Mal varlığına el konulmuştu! Nez Demir fenomenleri ifşalayan Alp Kılınç’a ateş püskürdü!

        Mal varlığına el konulmuştu! Nez Demir fenomenleri ifşalayan Alp Kılınç'a ateş püskürdü!

        Eski adıyla Twitter şimdiki adıyla X platformunda fenomen olan Alp Kılınç, bir süredir fenomenlere dair iddialarda bulunuyor. Dilan Polat ile eski ortaklığı bulunan ve bu sebeple mal varlığına el konulan Nez Demir, Kılınç'a ateş püskürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 11:20 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:20
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        • 1

          Lüks yaşantısı ve sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla tanınan Dilan Polat geçtiğimiz günlerde eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu, Can Doğu'nun da yer aldığı 12 kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Polat davasından sonra eski ortaklarından biri olan Nez Demir’in de mal varlığına el konulmuştu.

        • 2

          Eski adıyla Twitter şimdiki adıyla X platformunda fenomen olan Alp Kılınç, hesabından lüks yaşantılarını yayınlayan fenomenler hakkında iddialarda bulunuyor. Son olarak "Bunlar kaçacak" diyen Kılınç'a Nez Demir ateş püskürdü.

        • 3

          Dilan Polat dosyasında tedbir amaçlı mal varlığına el konulan Nez Demir kendisi hakkında sürekli paylaşımlar yapan Alp Kılınç ile ilgili magazin gündemini sallayan iddialarda bulundu.

        • 4

          Devlet kontrolünde tedbirlerinin kalktığını belirten Dilan Polat'ın eski arkadaşı ve eski ortağı Nez Demir, sosyal medyadan fenomenleri ifşalayan Alp Kılınç için: "Antep'te bir köyde yaşarken Nişantaşı'ndan bir eve nasıl taşındı arkasında kim var bu kadar güzel atıp tutuyor? Ankara'Da kimle görüştü 12 dairesi 1 arabası var 96 doğumlu bu parayı nereden almış?" dedi.

        • 5

          İşte Nez Demir'in Alp Kılınç hakkında yaptığı paylaşımları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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