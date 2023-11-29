Mal varlığına el konulmuştu! Nez Demir fenomenleri ifşalayan Alp Kılınç'a ateş püskürdü!

Devlet kontrolünde tedbirlerinin kalktığını belirten Dilan Polat'ın eski arkadaşı ve eski ortağı Nez Demir, sosyal medyadan fenomenleri ifşalayan Alp Kılınç için: "Antep'te bir köyde yaşarken Nişantaşı'ndan bir eve nasıl taşındı arkasında kim var bu kadar güzel atıp tutuyor? Ankara'Da kimle görüştü 12 dairesi 1 arabası var 96 doğumlu bu parayı nereden almış?" dedi.