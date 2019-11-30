30 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suzuki’nin geçtiğimiz yıl 30'uncu yılını kutlayan SUV modeli Vitara, makyajlı versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarımı elden geçirilen otomobilin, 140 beygirlik benzinli motoru, 6 ileri tam otomatik şanzımanı, dört tekerlekten çekiş sistemi ile bayilerde yerini aldığı belirtildi.
Makyaj operasyonu Vitara'nın dışında krom görünümlü ön ızgara ve parlak alaşım yeni 17 inç jantlar ile kendini gösterirken, otomobildeki bir diğer tasarım yeniliğinin de LED teknolojisine sahip arka stop lambaları olduğu görülüyor.
Otomobilin iç mekanında ise yeni 4.2 inç büyüklüğündeki renkli LCD yol bilgi ekranı ile 10.1 inçlik multimedya ekranı makyajla birlikte gelen yenilikleri oluşturuyor.
Öte yandan, hız sabitleme sisteminin direksiyon simidine entegre edildiği aktarılırken, yeni saat tasarımı, gösterge panelinin üzerindeki yumuşak dolgu malzemesi, konsoldaki daha parlak metal detaylar, geometrik çizgili süet koltuk döşemeleri de aracın iç mekanındaki yenlikleri oluşturuyor.
Suzuki'den yapılan açıklamaya göre, makyajlı Vitara'nın fiyatı 156 bin 900 TL'den başlıyor.
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