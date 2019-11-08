Makyajlı Ranger satışa sunuldu

ABD'li üretici Ford, pick-up modeli Ranger'in makyajlı versiyonun Türkiye'ye getirdi. 2 litrelik yeni EcoBlue dize motor ile birlikte satışa sunulan araç, 10 ileri otomatik şanzıman ile alınabiliyor.

Modelin yüksek performans sunan versiyonu Raptor'u da Türkiye'ye getiren Ford, otomobilin gücünü 213 beygir torkunu ise 500 Nm olarak açıklıyor.

Yapılan açıklamaya göre, yeni dizel motor Ranger'a yüzde 19'a varan bir yakıt tasarrufu sağlıyor.

'9 BİN TL MTV AVANTAJI VAR'

Aracın lansmanında açıklamalarda bulunan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, "Yeni Ranger XLT 4X4 modelinde yıllık 2 bin 501 TL'lik bir vergi avantajı sağlarken, Wildtrak versiyonu ise 9 bin 603 TL’lik MTV avantajı sağlıyor" dedi.

Verilen bilgiye göre, Ford Ranger’da kullanılan yeni 2.0 litre EcoBlue turbo dizel motor, giriş seviyesinde 170 beygir güç ve 420 Nm tork üretiyor ve 7.0 lt/100 km yakıt tüketimi ve 190 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaşıyor.

Raptor'ın kaputunun altındaki aynı motorun bi-turbo versiyonu 213 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu versiyonun yakıt tüketimi 7.8 lt olarak açıklanırken, 204 gr/km CO2 emisyon salım değerine ulaştığı belirtiliyor.

YENİ MOTOR SÜRÜŞ HİSSİYATINI DEĞİŞTİRDİ

Ford yetkililerinin verdiği bilgiye göre, makyaj öncesinde kullanılan 2.2 litre hacimli TDCi motora kıyasla özellikle alt devirlerde daha yüksek hava iletimi gerçekleştiren yeni motor, tüm devir aralıklarında daha canlı ve atak bir sürüş hissi sunuyor.

Ürün gamının tepe noktasını oluşturan bi-turbo versiyonda her iki turbo besleme alt devirlerde yüksek tork üretimi için seri çalışıyor. Üst devirlerde küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo yüksek güç üretimi için çalışmaya devam ediyor.

Yeni Ford Ranger’da, XLT donanım versiyonunda 170 beygir gücünde 2.0 litre EcoBlue ve Wildtrak donanımda 213 beygir gücünde 2.0 litre EcoBlue olmak üzere farklı donanım ve motor kombinasyonu bulunuyor.

Motor ve donanım seçeneğine bağlı olarak manuel şanzıman dışında otomatik şanzıman ve 4x2 veya 4x4 çekiş sistemi alternatifleri tercih edilebiliyor. Yeni Ford Ranger 198 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.