Ünlülerin Gazze desteği sürüyor

Türkiye'den ve dünyadan pek çok sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki sivil vatandaşların evlerini hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinli'nin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.



İsrail saldırılarının ilk günlerinden itibaren İsrailin saldırılarına tepki gösteren ABD'li oyuncu John Cusack, son paylaşımında, "Bu tarif edilemez, felç edici dehşetin ortasında bu kadar alışılmadık bir şekilde açıkta, bu kadar maskesiz... Nihai umut, milyonlarca Yahudi, Hıristiyan, Müslüman, Budist ve ateistin bir araya gelerek, bunu reddetmesidir. Dünya isyan ediyor. Milyonlarca kişi, bir halkın güvenliğinin bedelini diğerinin yok olmasına mal edecek siyasi liderlerin kendilerine sunduğu ahlak dışı seçimi kabul etmeyi reddediyor" ifadelerini kullandı.