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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Molde'nin yıldızı Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da! - Futbol Haberleri

        Molde'nin yıldızı Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!

        Galatasaray ile adı anılan Norveçli orta saha Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 09:34 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:34
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        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
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        Takımlar devre arası için transfer çalışmalarına başlarken flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'den Galatasaray ile adı anılan Norveçli orta saha Emil Breivik'in menajeri İstanbul'a geldi.

        TRT Spor'a konuşan Solbakken "Şuan için takım ismi vermem doğru olmaz." dedi.

        Norveçli futbolcuyla Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da ilgilendiği iddia ediliyor.

        Emil Breivik, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi elemelerinde karşılaştığı Molde'de performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

        Norveç Ligi'nde 26 maçta forma giyen Breivik 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta oynayan orta saha oyuncusu 2 gol attı.

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