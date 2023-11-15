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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından önce çıkanlar şöyle; "Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında KKTC'nin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Türkiye olarak Kıbrıs Türk'ünün yanından olmaya devam edeceğiz.

"GAZZE HALKININ YANINDA OLDUĞUMUZU TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK"

Hükümet olarak bir taraftan İsrail vahşetini durdurmak için diplomasinin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Bir taraftan da ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz. Gazze halkının yanında olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Gazze tarifi imkansız acılar yaşıyor. İsrail'in sonu hüsran olacak.

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"YENİ NESİL UÇAK GEMİSİ İÇİN KOLLARI SIVADIK"

İstanbul Boğazı'nda donanmamızın yüz gemi ile yaptığı geçit töreni çok önemli mesajlar içeriyordu. TCG Anadolu'dan sonra yeni nesil uçak gemisi için de kolları sıvadık. 2023 bitmeden milli muharip uçağımız Kaan'ın havalandığını göreceğiz.

"TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ"

Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşacağız. Komşularımızı bize karşı kışkırtanların heveslerini kursaklarında bırakmayı hep sürdüreceğiz. Biz 85 milyon tek yürek olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle kimse sırtımızı yere getiremez. Siyasetiyle, ekonomisiyle, askeri gücüyle, her alanda güçlü olmazsak bizi bu topraklarda yaşatmazlar.

"NETANYAHU GİDİCİDİR"

Netanyahu iki tarafına birer bakan koymuş basın açıklaması yapıyor. Zannediyor ki o bakanlar onu kurtaracak. Ama o bakanlar bile Netanyahu'nun yanında durmuyor. Dediğim gibi Netanyahu gidicidir. Batı hala maalesef ters yüz olarak bu duruma bakıyor. Fransa önce farklı açıklamalar yapıyor daha sonra bakıyorsunuz geri vitese takıyor. Dürüst olun. Biz istiyoruz ki akşam başka sabah başka olmayın. Türkiye gibi olun.

"HAMAS SEÇİM KAZANAN BİR PARTİDİR"

Okulları camileri hastaneleri, pazar yerlerini kasıtlı olarak hedef alan İsrail, bir şehri yok etmeye çalışıyor. İsrail bir terör devletidir. Bir devlet terörü gerçekleştiriyor. Hamas'a terör örgütü diyorlar. Hamas seçim kazanan bir siyasi partidir. Seçim kazandıktan sonra da hakkını elinden aldılar. Kim aldı İsrail ve ABD aldı. Ama hala benim ülkemde Hamas'ın bir siyasi parti olduğunu anlamayanlar var.

"İSRAİL ATOM BOMBASIYLA TEHDİT EDİYOR"

İsrail atom bombasıyla tehdit ediyor. Netanyahu'ya sesleniyorum sende atom bombası var mı? Sende atom bombası var ve bununla tehdit ediyorsun. Artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol ama gidicisin.

Karşımızda bir soykırım var. Şu anda yüzlerce binlerce avukat bunları Lahey Adalet Divanı'na şikayet ediyor. Gerekli olan duyuruyu yapıyorlar. İsrailli bakanlar nükleer silahlara sahip olduklarını kameralar önünde itiraf ediyor. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu bununla ilgili harekete geçmiyor. Daha bununla ilgili pek çok çifte standart uyguluyorlar.

"OLAY HAÇLI-HİLAL MESELESİDİR"

13 bine yakın insan öldü. Nerede bu devlet başkanları? Hadi gelin bununla ilgili yürüyün vicdanınız yok mu? Olay haçlı-hilal meselesidir. Kardeşlerim Gazze tüm dünyada maskeleri düşürmüş ve gerçek yüzleri ortaya çıkarmıştır. Bu konu ülkemizde de bir turnusol kağıdı görevi görmüştür.

Hamas vatanını korumaya çalışan direnişçilerdir. Gazzeli direnişçileri Netanyahu ile aynı kefeye koyan siyasetçileri esefle karşılıyoruz. Birileri rahatsız olacak diye Hamas mensuplarının vatanlarını ve canlarını korumaya çalışan direnişçiler olduğu gerçeğini dillendirmekten asla çekinmeyiz.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 121 evet oyuyla kabul ettiği Gazze kararına çekimser oy kullanan ülkelerin liderlerine telefon açacağız. Şimdiye kadar 10 uçak dolusu yardımı Gazze'ye ulaştırmak için Mısır'a teslim ettik.

"GENEL BAŞKAN MI EMANETÇİ Mİ BELLİ DEĞİL"

CHP'nin başkanlık koltuğunda oturan genel başkan mı emanetçi mi belli değil. Ama genel başkanın da onu oraya getirenlerin de amaçlarının asla değişmediğini anlıyoruz. Sabık genel başkanları bir ofis açmış herhalde. İnşallah mutfağı unutmamıştır. 5 ay önce yere göğe sığdıramıyorlardı. Daha düne kadar Türkiye'yi yönetmeye layık gördükleri genel başkanlarını bugün günah keçisi ilan etmeleri bizi ilgilendirmez. Tüm bunlar CHP'nin iç hesaplaşmasıdır.

"KİMİN KİMİ HANÇERLEDİĞİ BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"

CHP ve 7'li koalisyonda kimin kimi hançerlediği bizim meselemiz değil. Önemli olan bu kifayetsiz muhterislerin hançerleri millete saplamasının önüne geçmek. Bizim için önemli olan 31 Mart seçimlerine hazırlanmaktır. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerimizi toparlayıp yeniden gerçek sahiplerine teslim edeceğiz.

"YARGIDA YAŞANAN GÖRÜŞ FARKLILIĞIDIR"

CHP bireysel başvuru hakkını içeren anayasa değişikliğine hayır demişti. CHP'nin bireysel başvuru konusunda hiçbir sözü yoktur ve olamaz. İki yüksek yargı organı arasında ortaya çıkan içtihat farkını darbe olarak nitelemek utanmazlıktır. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki mesele görüş farkından ibarettir. Bireysel başvurularla ilgili sorun zaten bir süredir ifade ediliyordu.

"AYM'NİN İŞ YÜKÜNÜN ALTINDAN KALKMASI MÜMKÜN DEĞİL"

AYM'nin 130 bine ulaşan bir iş yüküne ulaşması sağlıklı değildir. AYM'nin iş yükünün altından kalması mümkün değil. Yargıtay'ın açıklamalarında dile getirdiği serzenişleri elbette göz ardı edilemez. Ama devlet olarak bize hüküm vermek değil hakem olmak düşer. Çözümün adresi de TBMM'dir."