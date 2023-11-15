"HAKKINI ARAMAYA ÇALIŞAN MAĞDURLAR TEHDİT EDİLDİ"

Örgüt lideri Eren Koç´un Vergi Dairesi, Gümrük İdaresi, Gelir İdaresi müdürü, şefi, yöneticisi Veysel ya da Aydın Bey olarak tanıtıldığı da mütalaada yer aldı. Belirli bir süre sonra araçları teslim edilmeyen ve dolandırıldıklarını anlayan bu sebeple hakkını aramaya çalışan mağdurların Onur Apaydın tarafından tehdit edildiği belirtildi.