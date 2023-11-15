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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA HABERİ: İstenen ceza belli oldu... Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!

        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındığı dolandırıcılık davasında mütalaa!

        Bahar ve Nihal Candan'ın da gözaltına alındığı dolandırıcılık davasında örgüt yöneticisi ve üyeleri hakkında istenen ceza belli oldu. Buna göre 66 kişinin dolandırıldığını belirten savcılık, örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:48
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        • 1

          Ucuza araç sattıklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan ve güven kazanmak için mağdurlarla yaptıkları görüşmelere Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de çağırdığı iddia edilen örgüt yöneticisi ve üyelerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

        • 2

          DHA'nın haberine göre cumhuriyet savcısı mütalaasında örgüt lideri Eren Koç'un 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        • 3

          Suç örgütünün, resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza sattıklarını söyleyerek 66 kişiyi dolandırdığına ilişkin davada mütalaa açıklandı.

        • 4

          Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen duruşmaya bir kısım sanıklar ve müştekiler katıldı. Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı

        • 5

          Sanıkların paravan olarak oluşturulan şirketler üzerinden faaliyet gösterdikleri belirtilirken İstanbul genelinde dolandırıcılık yaparak menfaat sağladıkları anlatıldı.

        • 6

          Sanıkların ilk aşamada müştekilere tanıdıkları vasıtasıyla ulaşarak güven kazandıkları ardından Vergi Dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan birim amiri Veysel olarak tanıttıkları kişi vasıtasıyla ihale yoluyla aldıkları araçları piyasa fiyatının altında bir bedelle sattıklarını belirterek müştekileri ikna ettiklerine yer verildi.

        • 7

          Mütalaada ayrıca müştekilere Whatsapp üzerinden araç ve fiyat listesi gönderildiği, teklifte bulunulduğu, araç ve teklifi beğenen müştekilerle anlaşma sağlandığı da belirtildi.

        • 8

          Sanıkların araç bedelinin yüzde 10'u oranında bedeli paravan firmanın hesabına gönderilmesini sağladıkları anlatılırken sanıkların daha sonra çeşitli bahaneler öne sürerek vadettikleri araçları teslim etmedikleri ve aldıkları paralarla kayıplara karıştıkları kaydedildi.

        • 9

          "HAKKINI ARAMAYA ÇALIŞAN MAĞDURLAR TEHDİT EDİLDİ"

          Örgüt lideri Eren Koç´un Vergi Dairesi, Gümrük İdaresi, Gelir İdaresi müdürü, şefi, yöneticisi Veysel ya da Aydın Bey olarak tanıtıldığı da mütalaada yer aldı. Belirli bir süre sonra araçları teslim edilmeyen ve dolandırıldıklarını anlayan bu sebeple hakkını aramaya çalışan mağdurların Onur Apaydın tarafından tehdit edildiği belirtildi.

        • 10

          ÖRGÜT LİDERİNİN BİN 323 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

          Mütalaada Eren Koç'un `suç örgütü kurmak ve yönetmek´ ve 66 kez `nitelikli dolandırıcılık´ suçlarından da 400 yıldan bin 328 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        • 11

          Sanık Onur Apaydın´ın ise `suç örgütüne üye olmak´ suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenirken dolandırıcılık suçundan delil bulunmadığından beraatına karar verilmesi istendi.

        • 12

          Öte yandan mütalaada diğer sanıkların da değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        • 13

          İDDİANAMEDEN

          Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 104 sayfalık iddianamede, 54 kişi müşteki 32 kişi ise sanık olarak yer aldı.

        • 14

          Suç örgütü yöneticilerinin Eren Koç ve Onur Apaydın olduğu, bu şahısların örgüt içerisinde görev dağılımı ve iş bölümü yaptıkları, hedef olarak seçilecek mağdurları belirledikleri aktarıldı.

        • 15

          30 kişinin ise örgüte üye ya da yardım ettiği iddianamede kaydedildi. Eren Koç ve Onur Apaydın´ın `suç işlemek amacıyla örgüt kurma´ ve 58 mağdura karşı 58 kez `nitelikli dolandırıcılık´ suçlarından 328 yıldan 1088 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

        • 16

          Örgüt liderlerinin yardımcılarından Durcan Çoban´ın ise `suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma´ ve `nitelikli dolandırıcılık´ suçlarından 170 yıldan 564 yıla kadar hapsi talep edildi.

        • 17

          Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Fatih Duman´ın ise 324 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer sanıkların da benzer suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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