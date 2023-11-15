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        Haberler Dünya Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri, esir takası talebiyle Tel Aviv’den Batı Kudüs’e yürüyor

        Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, esir takası talebiyle Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri, esir takası talebiyle Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyüşe başladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:41
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        • 1

          Esir aileleri ve onlara destek veren İsrailliler dün akşam saatlerinde, Tel Aviv'de "Rehine Meydanı" adını verdikleri alandan, yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisine doğru yürüyüşe geçti.

        • 2

          NETANYAHU'DAN YANIT BEKLİYORLAR

          Yola çıkmadan önce Tel Aviv’de basın açıklaması yapan aileler, İsrailli hükümet yetkililerinin kendileriyle konuşmasını ve esirler için neden anlaşmaya varılamadığı konusunda yüzleşme talep ediyor.

        • 3

          Aileler, “tüm esirleri kapsayan geniş çaplı esir takası anlaşması talep ettiklerini” vurguladı.

        • 4

          İsrail’in günlerdir aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze’deki yakınları için “zamanın giderek dolduğunu" aktaran aileler, Başbakan Binyamin Netanyahu’dan ve Savaş Kabinesi’nden cevap beklediklerini duyurdu.

        • 5

          Esir annelerinden biri, yaptığı konuşmada, “Binyamin Netanyahu ve kabinenin bize yanıt vermesini ve harekete geçmesini talep ediyorum. Gücümüz kalmadı." dedi.

        • 6

          ABD BASINI ESİR TAKASI ANLAŞMASININ SAĞLANACAĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

          ABD basını, Hamas ile İsrail arasında, Filistinli kadın ve çocuk tutuklulara karşı İsrailli kadın ve çocukların serbest bırakılacağı bir esir takası anlaşmasının birkaç gün içinde duyurulabileceğini öne sürmüştü.

        • 7

          The Washington Post gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, İsrail ve Hamas'ın, "esir takası anlaşmasının genel hatları üzerinde anlaştığını" iddia ederek, İsrailli ve Filistinli kadın ile çocukların gruplar halinde eş zamanlı serbest bırakılmasının planlandığını ifade etmişti.

        • 8

          Haberde, anlaşmanın İsrail, Katar ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) işbirliğinde "şekillendiği" belirtilerek, İsrailli yetkililerin Katar'dan "sadece arabuluculuk yapmasını değil Hamas'ın esirleri serbest bırakması için nüfuzlarını kullanmasını istediği" ileri sürüldü.

        • 9

          İsrailli yetkili, Katar ve ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen anlaşma kapsamında, Gazze'ye insani yardım girişinin artmasına olanak sağlayacak 5 günlük ateşkes ilan edileceğini savunmuştu.

        • 10

          Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'ın Telegram kanalından yayınlanan ses kaydında, Katarlı arabulucuların geçen hafta boyunca Gazze'deki İsrailli esirlere karşılık, Filistinli 200 çocuk ve 25 kadının serbest bırakılması için çalıştığını kaydetmişti.

          İsrail'in, Gazze'deki 100 kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını istediğini aktaran Ebu Ubeyde, Kassam olarak, 5 günlük bir ateşkesle 50 kadın ve çocuğu serbest bırakabileceklerini ve bu sayının 70'i bulabileceğini arabuluculara ilettiklerini söylemişti.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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