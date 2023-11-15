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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi! Devre arası transfer döneminde... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!

        Geçen sezondan bu yana sol bekte yedi farklı oyuncu deneyen ve umduğunu bulamayan Galatasaray devre arası için kolları sıvamış durumda. Orta saha ve sol beke takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar yerli senaryoları üzerinde de çalışıyor. Orta saha ya da sol beke bir yerli oyuncu düşünen sarı-kırmızılıların gündemine Caner Erkin de geldi

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 15.11.2023 - 08:56 Güncelleme: 15.11.2023 - 09:46
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        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
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        Galatasaray'da sol bekteki kanama devam ediyor... Geçen sezondan bu yana bu bölgede yedi farklı oyuncu deneyen ve umduğunu bulamayan sarı-kırmızılılar devre arasında sol beke takviye yapmayı planlıyor.

        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı
        Brest'ten Galatasaray'a Locko yanıtı Haberi Görüntüle

        Bu yaz Angelino'yu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralasa da İspanyol oyuncunun performansından memnun olmayan Galatasaray, devre arası için orta sahanın yanı sıra sol bek de transfer etmek istiyor.

        Yabancı kontenjanı dolu olan sarı-kırmızılıların önünde birçok senaryo olsa da Galatasaray iki bölgeden birine alacağı oyuncunun yerli olmasını planlıyor.

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        İLK HEDEF BRADLEY LOCKO

        Şimdiye kadar 17 resmi maça çıkan ve satın alma opsiyonun devreye girmesine 3 maç kalan Angelino'nun performansını yetersiz bulan sarı-kırmızılı yetkililer, bir yandan RB Leipzig ile '20 maçta oynama' maddesini kaldırmak için girişimlerde bulunurken bir yandan da Bradley Locko için Brest ile görüşüyor.

        ALTERNATİF YERLİ SOL BEK

        Galatasaray'ın transferdeki diğer bir alternatifi ise sol beke yerli oyuncu takviyesi. Transferin son gününde kiralanan Tanguy Ndombele'den çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılar orta saha için de yerli kontenjanını rahatlatacak hamleler yapmayı planlarken sol beke Caner Erkin'i gündemine geldi.

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        CANER ERKİN GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYABİLİR

        Brest'in 13 milyon Euro'luk bonservis bedeli beklediği sol bek Bradley Locko ve orta sahadaki gelişmelere bağlı olsa da sarı-kırmızılılar, ilerleyen günlerde Caner Erkin için resmi girişimlere başlayabilir. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya yerli takviyesi yapması durumunda ise sol bekteki tercihini yabancı oyuncudan yana da kullanabilir.

        Bu yaz Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'a imza atan Caner Erkin, 1. Lig'de adeta yeniden doğdu. 11 maça da ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki futbolcu 5 gol atarken 4 golün de hazırlayıcısı oldu.

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