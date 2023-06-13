'Prestij Meselesi'ni, senaryosunu da yazan Mahsun Kırmızıgül yönetirken, filmde başrolleri ise Engin Hepileri, Şebnem Bozoklu, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Eser Yenenler, Melisa Döngel, Erkan Petekkaya, Celil Nalçakan, Erdal Özyağcılar, Zafer Ergin, Meral Çetinkaya, Nursel Köse, Murat Han, Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin paylaştı.
'Prestij Meselesi', 3 Şubat'ta gösterime çıkmıştı. Mahsun Kırmızıgül, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle filmi gösterimden çıkarmıştı. Kırmızgül, 'Prestij Meselesi'ni 2 Haziran'da izleyicilerle tekrar buluşturdu.