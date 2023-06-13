HİLMİ TOPALOĞLU HAKKINDA



Hilmi Topaloğlu, 1952'de Sakarya'nın Karasu Kızılcık Köyü'nde dünyaya geldi. Artvin Hopalı bir baba ve Trabzonlu annenin 11 çocuğundan biri olan Topaloğlu'nun çocukluğu yoksulluk içinde geçmişti.



AYAĞI KIRILINCA FUTBOLU BIRAKTI



İlkokula devam ederken pazarlarda çalışan Hilmi Topaloğlu, daha sonra Sakarya'da bir restoranda önce bulaşıkçılık sonra komilik ve garsonluk yaptı. 1970'de Sakaryaspor'da bir sene futbol oynayan Topaloğlu, ayağı kırılınca yeşil sahalardan uzaklaşmak zorunda kaldı.



1976'da İstanbula gelen Hilmi Topaloğlu, ilk olarak gece kulübü ve barlarda komilik yaptı. Daha sonra komilik ve garsonluk yaptığı bu yerlerde uzun yıllar işletmeci olarak görev yapan Topaloğlu, Türkiye'nin en büyük gazinolarında da çalıştı.