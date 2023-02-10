"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM"

Mahsun Kırmızıgül, daha sonra "Depremin merkezinde insanlarımızın gözlerinde hâlâ yakınlarının sağ çıkma ihtimali ve umudu var. Karanlığın içinde bir iğne deliğindeki aydınlığa benziyor bu durum. Sarsılıyorum, kahroluyorum... Sözün tam da bittiği yerdeyim. Ama her şeye rağmen umudumuzu kaybetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül, ayrıca "Bir aracın içine her şeyi koymaya çalışmayın. Adıyaman depolama alanlarının birinde görevli arkadaşlarımız zamanla savaşırken buraya gelen malzemeleri ayırmakta zorlanıyorlar. Acil! Halkın barınma sorunu ile ilgili çözüme acil ihtiyaç var" uyarısında bulundu

Fotoğraflar: DHA, Instagram, İHA