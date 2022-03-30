6 Mayıs'ta gösterime girecek

Selçuk Aydemir'in 2015'de yılında çıkan ve çok satanlar arasında yer alan ilk kitabı 'Mahalleden Arkadaşlar’ sinemaya uyarlandı.

TR 40 33 Productions'un yapımcılığını üstlendiği film, gösterime 6 Mayıs'ta girecek. 'Çocuklar ve büyümeyen çocuklar için' mottosuyla çekilen filmde başrolleri Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Esat Polat Güler, Şahin Kendirci ve Yılmaz Gruda paylaştı.

'Mahalleden Arkadaşlar', 2020'nin bahar aylarında gösterime girecekti. Pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen film, iki yılın ardından sinema salonlarındaki yerini alacak.