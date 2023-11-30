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Türkiye'nin gündemine oturan milyonlarca dolarlık dolandırıcılık davasında hukuki sürecin nasıl olacağı da merak konusu oldu.

Buse Terim 7 şüphelinin tutuklandığı olayda baş şüpheli Seçil Erzan'ın hangi suçlardan yargılanacağı ve parayı elden teslim ettikleri için mağdurlar açısından dan suç unsuru olup olmadığı tartışılmaya başlandı.

Arda Turan REKLAM "ERZAN 3 SUÇTAN YARGILANABİLİR" Habertürk'e konuşan Ceza Hukuku Uzmanı Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu, merak edilen sorulara yanıt vererek şunları kaydetti: "Bu olayda ilk olarak Seçil Erzan'ın yargı süreci hakkında şunu ifade edebiliriz. Şüpheli Türk Ceza Kanunu'nun 158.Maddesi olan nitelikli dolandırıcılık suçu iddiasında yargılanır. Ayrıca sahte evrak düzenlemek ve özel evrakta sahtecilik suçundan da yargılanır. Şüpheli bankacı olduğu için Bankacılık Kanunu'na muhalefetten de yargılanabilir.

Emre Belözoğlu MAĞDURLARIN DAVADAKİ DURUMU Parayı elden teslim eden mağdurlara gelince, bu kişiler ilk etapta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nu çiğnemiş görünüyorlar. Çünkü belirli bir rakamın üzerindeki ödemeler banka üzerinden olmalı. Kanun bunu söylüyor. Burada ise parayı teslim ettikleri bir şirket değil. Parayı bir kişiye teslim ediyorlar. Bu nedenle de herhangi bir suç yönlendirmesi söz konusu olmaz." REKLAM

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