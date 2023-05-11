Mağara gezisinde kayboldu, 11 gündür haber yok!

DHA

Kastamonu'da, kafile ile gittiği mağara gezisi sonrası kaybolan Hüseyin Alıcı (62), 11 gündür aranıyor.

İstanbul'dan ilçeye ziyarette bulunan tur kafilesinde bulunan Hüseyin Alıcı, 30 Nisan'da Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Ilgarani Mağarası'nı gezdikten sonra ortadan kayboldu.

Hüseyin Alıcı için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak aradan geçen sürede Alıcı'ya ulaşılamadı.

Ormanda ve engebeli arazide yürütülen çalışmalar bugün de devam etti. AFAD, jandarma, UMKE ekiplerinin arama çalışmasına, hava araçları cayrokopter ve drone ile destek verildi. Alıcı'yı arama çalışmaları sürüyor.