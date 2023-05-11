Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Mağara gezisinde kayboldu, 11 gündür haber yok!

Mağara gezisi sonrası kaybolan yaşlı adamdan 11 gündür haber yok!

Kastamonu'da tur kafilesi ile mağarayı ziyaret ettikten sonra kaybolan Hüseyin Alıcı'ya 11 gündür ulaşılamadı. Ekiplerin hava araçları cayrokopter ve drone destekli arama çalışmaları sürüyor

Giriş: 11.05.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Mağara gezisinde kayboldu, 11 gündür haber yok!
DHA

Kastamonu'da, kafile ile gittiği mağara gezisi sonrası kaybolan Hüseyin Alıcı (62), 11 gündür aranıyor.

İstanbul'dan ilçeye ziyarette bulunan tur kafilesinde bulunan Hüseyin Alıcı, 30 Nisan'da Küre Dağları Milli Parkı sınırları içindeki Ilgarani Mağarası'nı gezdikten sonra ortadan kayboldu.

Hüseyin Alıcı için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak aradan geçen sürede Alıcı'ya ulaşılamadı.

Ormanda ve engebeli arazide yürütülen çalışmalar bugün de devam etti. AFAD, jandarma, UMKE ekiplerinin arama çalışmasına, hava araçları cayrokopter ve drone ile destek verildi. Alıcı'yı arama çalışmaları sürüyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
Otomobilin çarptığı kadın kurtarılamadı
İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti
İYİ Partili Uykur, milletvekili adaylığından ve partisinden istifa etti
30 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı
30 metrelik yamaçtan düşen kişi yaralandı
Kılıçdaroğlu'ndan dış politika açıklaması: 180 derece değiştireceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan dış politika açıklaması: 180 derece değiştireceğiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.