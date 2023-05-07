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Kastamonu'da mağara gezisinde kaybolan yaşlı adam 8 gündür aranıyor

İstanbul'dan Kastamonu'ya gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grupla birlikte Ilgarini Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 62 yaşındaki Hüseyin Alıcı'yı arama çalışmaları 8 gündür devam ediyor

Giriş: 07.05.2023 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Mağara gezisinde kayboldu, 8 gündür sürüyor
AA

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kaybolan kişiyi arama çalışmaları 8 gündür devam ediyor.

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup 30 Nisan'da Pınarbaşı ilçesinde bulunan Ilgarini Mağarası'nı ziyaret eden grupta yer alan Hüseyin Alıcı (62), mağaranın çevresinde bulundukları sırada gruptan ayrılmasının ardından haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Hüseyin Alıcı'yı bulmak için ekiplerce yürütülen çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile jandarma Havacılık Başkanlığı envanterine yeni giren hava aracı "Cayrokopter" ve drone'lardan da yararlanılıyor. Arama çalışmasına arama kurtarma köpeği Garip de eşlik ediyor.

Yapılan çalışmalarda henüz Alıcı ile ilgili bir ize ulaşılamadı.

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