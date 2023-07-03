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Maganda kurşununa hedef olan Savcı Sayan'ın yeğeni hayatını kaybetti

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni 20 yaşındaki Ali Sayan, maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Giriş: 03.07.2023 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Maganda kurşununa hedef olan Savcı Sayan'ın yeğeni hayatını kaybetti
Savcı Sayan'ın yeğeni hayatını kaybetti
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DHA

Ağrı'nın Tutak ilçesinde katıldığı düğünde maganda kurşunu ile ağır yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan (20), hayatını kaybetti.

Karahan köyünde 9 Haziran'da yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın yeğeni Ali Sayan'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Sayan, bu sabah hayatını kaybetti.

Sayan'ın cenazesi, yarın Tutak ilçesine bağlı Yukarı Kargalık köyünde toprağa verilecek. Savcı Sayan da acı haberi, sosyal medya hesabından duyurdu. Düğünde silahı ateşleyenin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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