Maden sektörü öğrencilerle buluştu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi tarafından düzenlenen III. Sektör-Akademisyen-Öğrenci Buluşmaları, 22-23 Ekim 2024 tarihlerinde İTÜ İhsan Ketin Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Türkiye madencilik sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren etkinlik, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilirlik temaları üzerine odaklandı.

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Etkinlik, TETHYS: Trans-Eurasian Gateway ve EIT RawMaterials iş birliğiyle düzenlenirken buluşma, sektördeki en büyük akademi-endüstri iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Etkinlik, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ve TETHYS-EIT RawMaterials Bölgeler Arası Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Leyla Keser'in açılış konuşmalarıyla başladı.

REKLAM Konuşmalarda Türkiye'nin madencilik sektöründeki stratejik rolüne ve üniversite-sektör iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Habertürk TV’ye konuşan İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumra, " Bizim burada bu seneki mottomuz da zaten sürdürülebilir ve sorumlu madencilik üzerine. Sektörü davet etmemizin iki sebebi var. Birincisi sektörün problemlerini dinlemek. Onların problemlerini bizim hocalarımızın akademisyenlerimizin çözmesi. İkinci olarak ise öğrencilerimizin de öğrenciyken yetişmelerini sağlamak" dedi. "GENÇ İNSANLARI YETİŞTİRMEK HEPİMİZİN GÖREVİ"

TETHYS-EIT RawMaterials Bölgeler Arası Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Leyla Keser, "Öğrenciler bir tarafta sektör bir tarafta. Akademi işin bir diğer tarafında. Dolayısıyla fark yaratacak üç grup bir arada. Biz TETHYS: Trans-Eurasian Gateway ve EIT RawMaterials olarak etkinliğin gerçekleşmesine bu yıl destek verdik. Çünkü geleceği yetiştirmek ve gelecekte bugün bizlerin bulunduğu konumlarda olacak genç insanları yetiştirmek hepimizin görevi" şeklinde konuştu.