Maden sektörü Kovid-19 salgınının izlerini siliyor

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yerli ve milli ürünlerin öneminin daha çok fark edildiğini, sektörün canlanması için takım ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.
Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin pandemiyi mart ayının sonlarına doğru hissetmeye başladığını anımsattı.
Maden ihracatçılarının ise Çin'deki vakalar nedeniyle bunu 3 ay öncesinde yaşamaya başladığını bildiren Kaya, şunları kaydetti:
"Kısa çalışma ödeneği, kamu bankalarının çok düşük rakamlarla kredi olanakları, Eximbank'ın mevcut kredileri ötelemesi gibi destekler sektöre gerçekten nefes aldırdı. Son 1,5 aydır çarkların yavaş yavaş dönmeye başlamasıyla pandemi döneminde yerli ve milli ürünlerin önemi daha çok fark edildi. Sektörümüzün daha da güçlü bir şekilde canlanması için hedeflerimize daha sağlam adımlarla ulaşmak için takım ruhuyla hareket ederek yenilenmeli ve tazelenmeliyiz. Yeni normalle birlikte yeni bir atılım dönemine başlıyoruz. Çevreye duyarlı, dünya standartlarında madencilik yapabilen kapasitemiz, insan kaynağımız, teknolojimizle her bir insanımızın sesine kulak kabartarak dün olduğu gibi yarın da el ele omuz omuza çalışarak ortak akılla üretmek şiarımız olacak."
Kaya, sektörün önünü açacak yeni bir maden kanunu çalışmalarının hız kazanmasını istediklerini belirtti.
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