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Macaulay Culkin ile Brenda Song evleniyor

1990 yapımı 'Evde Tek Başına' adlı filmin yıldızı Macaulay Culkin, oğlunun annesi Brenda Song ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı

27.01.2022 - 18:08 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • 1990'da vizyona giren 'Evde Tek Başına' adlı film serisinde canlandırdığı 'Kevin' karakteri ile ünlenen Macaulay Culkin (41), kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Brenda Song (33) ile oğullarını geçen yıl nisan ayında kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

  • Culkin ve Song'un, kısa bir süre önce evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandığı konuşuluyordu. People dergisi, söylenti düzeyinde olan bu haberi doğruladı. Çiftin sözcüsü ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

  • OĞLUNA ABLASININ ADINI VERDİ 

    Öte yandan Culkin, oğluna bir trafik kazasında yaşamını yitiren ablası Dakota Culkin'in adını vermişti. Macaulay Culkin'in ablası, 2008 yılında Los Angeles'ta bir aracın çarpması sonucu 30 yaşında hayata veda etmişti.

  • FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

    Macaulay Culkin ile Brenda Song, 2017 yılında 'Changeland' adlı filminin setinde tanışmıştı.

  • ÇOCUK YILDIZ

    10 yaşında 'Evde Tek Başına' adlı film serisi ile yıldızı parlayan Culkin, daha sonra 'Richie Rich', 'My Girl' gibi yapımlarda rol almıştı. Çocuk yaşta şöhrete ulaşan Macaulay Culkin, Michael Jackson'ın 'Black or White' şarkısının klibinde de boy göstermişti.

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