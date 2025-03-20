Macaristan - Türkiye maçı için geri sayım başladı. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele öncesinde Macaristan - Türkiye rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan mücadeleyi 'Ay Yıldızlılar' 3-1 kazanmıştı. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...