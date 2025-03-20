Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan maçta milli takım Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek büyük bir avantaj yakaladı. Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme şansını yakalayacak. Peki, "Macaristan - Türkiye rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?" İşte Macaristan - Türkiye karşılaşmasının tarihi ve maç saati...
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Macaristan - Türkiye maçı için geri sayım başladı. Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak mücadele öncesinde Macaristan - Türkiye rövanş mücadelesinin tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan mücadeleyi 'Ay Yıldızlılar' 3-1 kazanmıştı. Peki, "Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...
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TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Macaristan - Türkiye maçı, 23 Mart Pazar günü 20.00’de başlayacak.
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TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Türkiye - Macaristan maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor
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HEDEF A LİGİ
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.
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A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şunlar:
Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),
Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)