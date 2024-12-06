MAÇ SONUCU: Real Madrid: 70 - Fenerbahçe Beko: 82
THY EuroLeague'in 14. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı İspanyol ekibi Real Madrid'i 82-70 mağlup etti. Sarı-lacivertliler turnuvadaki 14'ncü maçında 10'ncu galibiyetine ulaştı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya ekibi Real Madrid'i 82-70 yendi.
Wizink Center'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-12 geride kapatan sarı-lacivertliler, ikinci periyottaki etkili hücumları sonucunda soyunma odasına 37-31 üstün gitti.
İkinci devrede skor üstünlüğünü elinde tutan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğini 60-47 önde bitirdiği karşılaşmayı 82-70 kazandı.
Konuk takımda Nigel Hayes-Davis, 33 sayıyla maçın en skoreri oldu. Real Madrid'de Facundo Campazzo'nun 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 10. galibiyetini aldı. Real Madrid ise 8. yenilgisini yaşadı.
VINICIUS JUNIOR İZLEDİ!
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior, mücadeleyi yakından seyretti.