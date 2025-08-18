Bugünkü maçlar 18 Ağustos Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç programı 18 Ağustos Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Kupası ve Almanya Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 18 Ağustos 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...
MAÇ PROGRAMI 18 AĞUSTOS 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor (Bein Sports 1)
Trendyol 1. Lig
21.30 Amed SK-Erzurumspor FK (Bein Sports 2, TRT Spor)
İngiltere Premier Lig
22.00 Leeds United-Everton (Bein Sports 3)
La Liga
22.00 Elche-Real Betis (S Sport Plus, S Sport)
İtalya Kupası
17.30 Spezia-Sampdoria
19.45 Udinese-Carrarese
20.15 Torino-Modena
Almanya Kupası
17.00 Dynamo Dresden-Mainz
17.00 Preußen Münster-Hertha Berlin
17.00 Schweinfurt 05-Fortuna Düsseldorf
19.45 Rot-Weiss Essen-Borussia Dortmund
