14 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. 2025-2026 sezonu öncesi takımlar, tüm hızıyla hazırlıklarına devam ediyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası dün tamamlandı. Chelsea şampiyon olurken bugün oynanacak futbol müsabakaları merak konusu oldu. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Temmuz 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…