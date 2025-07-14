Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 14 Temmuz 2025 maç programı
14 Temmuz Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Afrika Kadınlar Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Bugün C Grubu'nda 2 mücadele futbolseverleri bekliyor. Öte yandan hazırlık maçları kapsamında Konyaspor ile Araz Nahçıvan karşı karşıya geliyor. Bugün oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 14 Temmuz 2025 maç programı.
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14 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. 2025-2026 sezonu öncesi takımlar, tüm hızıyla hazırlıklarına devam ediyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası dün tamamlandı. Chelsea şampiyon olurken bugün oynanacak futbol müsabakaları merak konusu oldu. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Temmuz 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…
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14 TEMMUZ 2025 PAZARTESİ MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Afrika Kadınlar Uluslar Kupası C Grubu
22:00 Gana-Tanzanya
22:00 Güney Afrika-Mali
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Hazırlık Maçları Kulüpler
17:30 Konyaspor-Araz Nahçıvan
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- 4
Allsvenskan
20:00 IK Sirius-Mjallby
- 5
Veikkausliiga
18:00 Tampereen I.-Vaasan PS
- 6
Hazırlık Maçları Kulüpler
18:30 Zorya Luhansk-Sarajevo
18:30 Mladost DG-Slaven
19:30 Gosk Gabela-FK Arsenal Tivat
20:00 S. Grossaspach-Reutlingen
21:30 Breitenrain-Biel-Bienne
21:45 St Ives-Corby
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