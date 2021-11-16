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Mabel Matiz: Çekmeyin, utandım! - Magazin haberleri

Mabel Matiz: Çekmeyin, utandım!

Önceki gün kız arkadaşıyla birlikte Cihangir'de objektiflere yansıyan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Çekmeseydiniz iyi olurdu. Utandım" açıklamasını yaptı

16.11.2021 - 07:53 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Mabel Matiz (36), önceki akşam kız arkadaşı ile birlikte Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

    "ÇEKMEYİN, UTANDIM"

    Flaşlar patlayınca şaşkınlığını gizleyemeyen Matiz, "Arkadaşlar çekmeseydiniz iyi olurdu. Utandım şimdi." ifadelerini kullandı.

  • "ALBÜM ÇIKIYOR"

    Ardından muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, hayranlarına müjdeyi de duyurdu. Mabel Matiz, "Konserler bitti, şimdi bol şarkılı albüm çıkıyor. Yakında sevenlerimle buluşacak." diyerek, evinin yolunu tuttu.

  • "YIL 2005, EDİRNEKAPI ÖĞRENCİ YURDU..."

    Öte yandan Matiz, geçtiğimiz ay 2005 yılında öğrenciyken konakladığı 'Edirnekapı Öğrenci Yurdu'nda çekilen fotoğrafını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlamıştı.

    Eski günleri yad eden Matiz, gönderisine, "Fotoğrafta, kendi şarkılarını henüz yazmaya başlamış bir Mabel, yurt bahçesinde kankalarına çalıp, söylüyor..." notunu düşmüştü.

    İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Fakültesi'nden mezun olan ünlü şarkıcı, ayrıca paylaşımına Duman grubuna ait "Kırmış Kalbini" şarkısının şu sözlerini eklemişti:

    Yolun ardına bakmadık
    Yorulmadık
    Bak hâlâ burdayız
    Belki delirdik, de belirdik
    Bak hâlâ burdayız
    Biz neler içtik, neler yedik
    Bak hâlâ burdayız
    Sen hiç üzülme, hiç ağlama
    Bak hâlâ burdayız...

  • "OKULA HİÇ UĞRAMAMIŞTIK"

    Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz sene de okul yıllarını anmıştı. Sosyal medya hesabından üniversite dönemine ait fotoğraflarını paylaşan Matiz, takipçilerini şaşırtmıştı. Şarkıcı, fotoğraflarının altına şu cümleleri not düşmüştü:

    Mecbur bırakılmadıkça önlük giymez, her stajın ilk günü okula gitmez, sabahları yoklama vermeyi sevmezdik. (Herkesin hasta bulup, puan tamamlamak için adeta birbirini ezdiği son perio stajında ise işi abartıp, ilk hafta okula hiç uğramamıştık.)

  • "ADIM ATMAYA ÇEKİNİRDİM"

    Mustafa’cığım sağ olsun her sabah arar, uyandırır, 'Çabuk, kalkın. Yoklama alıyolar!' diye bizi ateşlerdi. Kantine ya da terasa çıkmak için bir bahane hep bulunurdu. Walkman ve mp3çalar’lardan Sezen, Ajda ve 2000'ler Türkçe rock dinlerdik.

    Dev kareli pantolonlarım ve zaman zaman gözüme çektiğim kırmızı kalem klinikte hep bir mevzu olurdu. Müzik kulübündekileri hem kıskanır, hem de oraya adım atmaya çekinirdim.

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