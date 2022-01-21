Milyonlarca emekli ve memur, ek zam ödemeleri ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Memur ve emekli zammı belli olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam müjdesi geldi. SSK ve Bağkur emeklileri ile birlikte, hemşire, polis ve tüm memurlar, 2022 maaş farkları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Maaş farkı olarak da bilinen ek zam konusu, geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edildi; ancak ödemeler henüz yapılmadı. Peki, memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...