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Maaş farkları ne zaman yatacak ve ödeme tarihleri ayın kaçında? 2022 Memur ve Bağkur - SSK emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman hesaplara yatırılacak?

Maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında hesaplara yatırılacak?

Öğretmen, polis ve tüm memurlar ile birlikte milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaş farkları ile ilgili son dakika haberlerine çevrildi. Bilindiği gibi, memur ve emekli maaşına yapılan zam oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli ve memur maaşı ile ilgili ek zam müjdesi de geldi. Ek zam ödemelerinin henüz yapılmaması nedeniyle maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, ek zam (maaş farkı) düzenlemesini içeren kararnameye dair kanun teklifi TBMM'de kabul edildi.

21.01.2022 - 14:49 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Milyonlarca emekli ve memur, ek zam ödemeleri ile ilgili haberleri yakından takip ediliyor. Memur ve emekli zammı belli olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam müjdesi geldi. SSK ve Bağkur emeklileri ile birlikte, hemşire, polis ve tüm memurlar, 2022 maaş farkları ne zaman yatacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Maaş farkı olarak da bilinen ek zam konusu, geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edildi; ancak ödemeler henüz yapılmadı. Peki, memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...

  • EMEKLİLER DE EK ZAMDAN YARARLANACAK MI?

    Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 liraya çıkarılacak. Dolayısıyla 2 bin 500 liradan daha düşük emekli maaşı alanlar da ek zamdan yararlnmış olacak.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

  • EK ZAM TEKLİFİ TBMM'DE KABUL EDİLDİ

    TBMM Genel Kurulunda memur ve emekliye ek zam, kademeli doğal gaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini de içeren Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

  • EK ZAM NE ZAMAN ÖDENCEK?

    Memurlar ve emekliler bu ayki maaşlarını ek zamsız aldı. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından memurlara ve emeklilere maaş farkları yatırılacak.

    Ek zam ödemelerinin Şubat ayı maaşlarıyla birlikte mi, yoksa Ocak ayı içerisinde belirlenecek günlerde mi hesaplara yatacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanacak takvime göre netleşecek.

    Takvim netleştiğinde en kısa süre içerisinde sizlerle paylaşacağız.

    EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

  • EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
    SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
    BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500

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