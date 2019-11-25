25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Louis Vuitton, Moët Hennessy, Bulgari gibi 75 markayı bünyesinde bulunduran Fransız küks devi LVMH, ABD'li mücevher markası Tiffany'yi satın almak üzere 16.2 milyar dolara anlaştığını açıkladı. Bu,LVMH'nin tarihindeki en büyük satın alma oldu.
LVMH'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada 180 yıllık Tiffany markasını ve dünya genelindeki 300 mağazasını hisse başına 135 dolardan almak üzere anlaştığını bildirdi. Açıklamada iki şirket yönetimlerinin anlaşmayı onayladığı ve regülatörler ve Tiffany hissedarlarının onayının ardından 2020 yılında sözleşmenin neticelendirilmesinin beklendiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca bu satın almanın LVMH'nin ABD'deki lüks mücevher pazarındaki pozisyonunu güçlendireceği belirtildi. Tiffany'den yapılan açıklamada ise satın almanın, şirketin uzun süreli sürdürülebilirliğini garanti alacağının altı çizildi.
Açıklamanın ardından LVMH hisselerinde yüzde 1.3'lük bir yükseliş yaşandı. LVMH, 202 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük lüks firması olmaya devam ediyor. Firmanın kurucusu Bernard Arnault ise 100 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde dünyanın en zengin üçüncü kişisi olarak yer alıyor.
TİCARET SAVAŞI ETKİLEDİ
LVMH ilk olarak nispeten zor bir dönemden geçen Tiffany için 14.5 milyar dolarlık teklifte bulunmuş ancak Tiffany yönetimi ve hissedarları bu teklifi yetersiz bulmuştu. Tiffany'nin küresel satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşerek 2.1 milyar dolara geriledi. Tiffany'den yapılan açıklamada bu düşüşte ABD ile Çin'in karşılıklı uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri etkili oldu. Bunun yanında firmanın ABD'ye gelen Çinli turistlere yaptığı satışlarda da çift haneli düşüş yaşandı.
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