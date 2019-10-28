Louis Vuitton, Moët Hennessy, Bulgari gibi markaları bünyesinde bulunduran Paris merkezli LVMH, ABD'li mücevher firması Tiffany'yi satın almak üzere 14.5 milyar dolarlık bir teklifte bulundu. Firmanın teklifi Tiffany'nin 11.9 milyar dolarlık piyasa değerinin yaklaşık yüzde 22 üzerinde bulunuyor.

Bloomberg'in haberine göre Tiffany eğer teklifi kabul ederse bu LVMH'nin bugüne kadarki en büyük satın alması olacak. Firma 2017 yılında Christian Dior'u 7 milyar dolara satın almıştı. ABD pazarında yayılmak isteyen LVMH büyümesini sürdürürken Tiffany için işler o kadar da iyi gitmiyor.

GELİRLERDE YÜZDE 3 DÜŞÜŞ

Firmanın küresel satışları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düşerek 2.1 milyar dolara geriledi. Tiffany'den yapılan açıklamada bu düşüşte ABD ile Çin'in karşılıklı uygulamaya koyduğu ek gümrük vergileri etkili oldu. Bunun yanında firmanın ABD'ye gelen Çinli turistlere yaptığı satışlarda da çift haneli düşüş yaşandı.

Buna karşılık 215 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan LVMH'nin satışları ise yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 38.4 milyar euroya ulaştı.

Haftasonu ortaya çıkan bu teklif heyecan yaratsa da Financial Times, Tiffany'nin teklifi reddetmeye hazırlandığını iddia etti. Gazeteye konuşan kaynaklar teklifin şirketin gerçek değerini yansıtmadığını belirtti. Firmanın büyük hissedarlarından olan Londra merkezli hedge-fonu Egerton'un Baş Yatırım Yetkilisi (CIO) John Armitage "Tiffany hissedarları olarak harika bir marka ve şirketin değerinin maksimize edilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimdi hissedarların LVMH'nin teklifini doğrudan red mi edeceği yoksa pazarlık mı yapılacağı merakla bekleniyor.