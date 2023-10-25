Ludogorets Teknik Direktörü Georgi Dermendjiev: Beraberlik beni tatmin edecektir

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Ludogorets'te teknik direktör Georgi Dermendjiev, beraberliğin kendileri için iyi bir sonuç olacağını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 68 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın harika bir takım oluşturduğunu ve 17 maçlık galibiyetinin serisinin tesadüf olmadığını vurgulayarak sözlerine başladı.

Takımın başına yeni gelmesi ve ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olmasıyla ilgili de konuşan Dermendjiev, şunları söyledi:

"İlk maçımın Fenerbahçe ile olmasından dolayı çok mutluyum. Takımımız çok iyi bir takım. Böyle bir takımla gücümüzü göreceğiz. Takımımız elemelerde Ajax'a karşı da çok iyi bir maç çıkarmıştı. Yarınki maçın çok zor olacağının farkındayım."

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Fenerbahçe deplasmanında alınacak beraberliğin kendisini tatmin edeceğini de dile getiren tecrübeli teknik adam, "Beraberlik beni tatmin edecektir. Alacağımız beraberlik futbolcuların öz güvenini yükseltecektir. Gruplarda 1 puan daha kazanmamız bizim için iyi olacak. Çünkü daha çok zaman var ve grubu 2. sırada bitirebiliriz." açıklamasını yaptı.

Ludogorets'in çok iyi dizayn edilmiş bir takım olduğunu ve ilerleyen dönemde Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istediklerini de söyleyen Dermendjiev, ilk maçında farklı bir taktik anlayış ortaya koyabileceklerinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Fenerbahçeli futbolcular gerçekten çok güçlüler. Fenerbahçe'nin liderliğinden bu belli oluyor. Teknik ve taktik olarak yeni bir dizayn olacak, umarım başarılı oluruz."