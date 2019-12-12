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Fransız otomotiv üreticisi Renault'un yakında açıklanması beklenen yeni CEO'sunun, Seat'ın kaptan koltuğunda oturan Luca de Meo olacağı iddia edildi.
AFP'nin aktardığına göre, Renault'un yüzde 15 pay ile en büyük hissedarı olan Fransa hükümeti de Meo ismine onay verdi.
Luca de Meo'nun, Volkswagen Grup'a bağlı İspanyol üretici Seat'ı kârlı bir şirkete döndürmesinin Renault tarafından tercih sebebi olduğu öne sürülüyor.
Önceki dönemlerde Renault'un Toyota ve Fiat gibi rakiplerinde çalışan İtalyan yöneticinin, iyi derece Fransızca bildiği belirtiliyor.
Öte yandan, Renault'taki yönetim değişikliği ile birlikte şirketin CEO'luk görevine geçici olarak atanan Clotilde Delbos'un, otomotiv endüstrisinde yeni bir isim olması sebebiyle bu görevinde kalıcı olmasına sıcak bakılmadığı da gelen bilgiler arasında.
Luca de Meo 2015 yılından bu yana Seat'ın başkanlık koltuğunda oturuyor.
SÜREÇ GEÇEN YIL BAŞLADI
Renault'ta yaşanan yönetim değişikliği süreci, Fransız üreticinin Nissan ile kurduğu ittifakın mimarı olan Carlos Ghosn'un geçen yıl yolsuzluk suçlamaları ile Tokyo'da tutuklanmasıyla başlamıştı.
Tutuklanmasının ardından Nissan ve Renault yönetim kurulları tarafından Ghosn'un her iki şirketteki görevlerine son verilmişti.
Nissan'da Ghosn'un yerine CEO olarak atanan Hiroto Saikawa'nın, göreve gelmesinin üzerinden henüz bir yıl geçmeden haksız kazanç sağladığının ortaya çıkması ise yeni CEO'yu da istifaya sürüklemişti.
Renault cephesinde ise, Ghosn'un eski sağ kolu olan Thierry Bollore yeni CEO olarak 2019 başında göreve başlamıştı. Fakat, Bollore'nin Nissan ile yapılan ittifakın geleceğini riske atacak adımlar atması gerekçesiyle Ekim ayında görevine son verilmişti.
BİR YIL İÇİNDE 2 CEO DEĞİŞTİRDİLER
Geçtiğimiz Ekim ayında ise, Renault-Nissan İttifakı'nın Nissan ayağında, şirketin bozulan imajını düzeltmesi adına üniversitede din bilimi eğitimi alan Makato Uchida yeni CEO olarak atanırken, Renault tarafında ise şirketin finansal direktörü Clotilde Delbos geçici CEO olarak göreve getirilmişti.
Yeni dönemde ittifakın iki ortağının bozulan ilişkileri tamir etmesi bekleniyor. Bu noktada, Luca de Meo'nun Toyota tecrübesi sayesinde Japonlar ile iş ilişkisi kurmak adına Renault'a fayda sağlaması öngörülüyor.
Ayrıca, son dönemlerde Seat'ın elektrikli model ve mobilite teknolojileri alanındaki yatırımlarına öncülük eden de Meo'nun, PSA ile FCA'nın birleşme kararı alması ile artan rekabette Renault'u öne çıkarması hedefleniyor.
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